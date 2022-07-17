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Медведев заявил о желающих растерзать Россию

Медведев: если Россия не будет проводить независимую политику, ее растерзают

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Если Россия не будет проводить независимую политику и оберегать свои границы, найдутся желающие сразу же ее растерзать, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — сказал Медведев. По его словам, в противном случае страну растерзают.

11 июля полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение, что НАТО находится в состоянии войны с Россией и пытается вернуть контроль над ней. При этом он подчеркнул, что «стратегическая инициатива принадлежит России».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции.

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Алина Гончарова
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