Медведев: если Россия не будет проводить независимую политику, ее растерзают

Если Россия не будет проводить независимую политику и оберегать свои границы, найдутся желающие сразу же ее растерзать, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

«Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику. Если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру. Если она будет защищена самыми современными видами вооружения», — сказал Медведев. По его словам, в противном случае страну растерзают.

11 июля полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение, что НАТО находится в состоянии войны с Россией и пытается вернуть контроль над ней. При этом он подчеркнул, что «стратегическая инициатива принадлежит России».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции.