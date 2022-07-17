Линда Евангелиста впервые выйдет на подиум после изуродовавшей ее операции

Модель Линда Евангелиста вернется на подиум через шесть лет после неудачной пластики

Через шесть лет после неудачной пластики модель Линда Евангелиста вернется к модным показам. О том, что манекенщица выйдет на подиум впервые после изуродовавшей ее операции, сообщило издание Today.

57-летняя Евангелиста примет участие в показе модного дома Fendi в сентябре 2022 года. Шоу будет посвящено 25-летию популярной сумки-багета Fendi.

Евангелиста также снялась в рекламной кампании показа.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав с медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, и образовавшиеся жировые отложения на ее теле невозможно скорректировать диетами и спортивными упражнениями.

В феврале 2022 года Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции.