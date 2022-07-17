Линда Евангелиста впервые выйдет на подиум после изуродовавшей ее операции
Через шесть лет после неудачной пластики модель Линда Евангелиста вернется к модным показам. О том, что манекенщица выйдет на подиум впервые после изуродовавшей ее операции, сообщило издание Today.
57-летняя Евангелиста примет участие в показе модного дома Fendi в сентябре 2022 года. Шоу будет посвящено 25-летию популярной сумки-багета Fendi.
Евангелиста также снялась в рекламной кампании показа.
В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав с медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия, и образовавшиеся жировые отложения на ее теле невозможно скорректировать диетами и спортивными упражнениями.
В феврале 2022 года Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции.