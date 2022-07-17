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Певица из США отказалась выступать с Нетребко из-за «расистского» грима

Певица Энджел Блю отказалась выступать с Анной Нетребко из-за ее «расистского» грима

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Певица и ведущая сопрано из США Энджел Блю отказалась выступать с народной артисткой России Анной Нетребко на одной сцене. Об этом пишет The New York Times.

Так, американка разместила в своих соцсетях пост, в котором заявила, что отказывается от участия в постановке «Аиды» на Арене ди Верона в Италии из-за «расистского» грима коллеги.

Соответствующее решение спровоцировал опубликованный певицей снимок, на котором она позирует с так называемым «блэкфейсом». Данный прием подразумевает окрашивание кожи в темный цвет. «Я была шокирована. Странное чувство. Я не могу пойти и спеть, не хочу ассоциироваться с этой традицией», — возмутилась Блю.

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Известно, что крупные оперные театры США перестали использовать упомянутый вид грима лишь недавно, однако в Европе данная практика еще распространена. По этой причине кожа Анны Нетребко была затемнена для исполнения роли эфиопской рабыни.

«Использование блэкфейса для любых целей, художественных или иных, является глубоко ошибочной практикой, базирующейся на архаичных театральных традициях, которые следует искоренить […] Это оскорбительно, унизительно и откровенно расистски», — добавила знаменитость.

Ранее в июле российской оперной певице Анне Нетребко отказали в проведении сольного концерта в немецком Штутгарте. В местном министерстве финансов заявили, что причиной данного решения является проведение Россией спецоперации на Украине. Кроме того, министр финансов Баден-Вюртемберга Даниал Баяз отметил, что для выступлений в Германии певица должна высказаться против политики президента Владимира Путина.

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Карина Черных
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