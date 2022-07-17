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Раскрыт способ почистить непригодные для стирки подушки

The Sun: непригодные для машинной стирки подушки можно почистить пищевой содой

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Подушки, которые непригодны для машинной стирки, можно почистить при помощи пищевой соды, утверждает эксперт по постельному белью Малик Карман из компании Eachnight Mattresses. Он раскрыл свой способ в беседе с изданием The Sun.

По словам Кармана, ортопедические подушки, подушки с лузгой гречихи и некоторыми другими наполнителями нельзя класть в стиральную машину. «Дважды проверьте информацию о правильном уходе на ярлычке подушки, чтобы убедиться в том, что она переживет машинную стирку», — советует он. Кроме того, подушки, которые в стиральной машине испортятся, можно отличить и без ярлыка: как правило, их невозможно взбить.

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Подушка в наволочке будет пачкаться медленнее, однако, по мнению эксперта, хотя бы раз в полгода ее все же необходимо чистить. Он рекомендует использовать для этого обычную пищевую соду, представляющую собой натуральный абсорбент. Ее нужно насыпать на подушку, дать ей впитать запахи и влагу, а затем собрать пылесосом.

Стирка наволочки устраняет жир с кожи и другие аллергены, накапливающиеся в ткани, и гарантирует, что ее поверхность останется чистой и комфортной. Часто стирать саму подушку не нужно, если на ней чистая наволочка

Малик Карман Eachnight Mattresses

Ранее Малик Карман объяснил влияние чистого постельного белья на качество отдыха и назвал оптимальную частоту его смены. Специалист отметил, что грязные подушки и простыни могут привести к появлению прыщей или аллергии.

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Александра Лисица
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