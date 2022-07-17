Раскрыт способ почистить непригодные для стирки подушки

The Sun: непригодные для машинной стирки подушки можно почистить пищевой содой

Подушки, которые непригодны для машинной стирки, можно почистить при помощи пищевой соды, утверждает эксперт по постельному белью Малик Карман из компании Eachnight Mattresses. Он раскрыл свой способ в беседе с изданием The Sun.

По словам Кармана, ортопедические подушки, подушки с лузгой гречихи и некоторыми другими наполнителями нельзя класть в стиральную машину. «Дважды проверьте информацию о правильном уходе на ярлычке подушки, чтобы убедиться в том, что она переживет машинную стирку», — советует он. Кроме того, подушки, которые в стиральной машине испортятся, можно отличить и без ярлыка: как правило, их невозможно взбить.

Подушка в наволочке будет пачкаться медленнее, однако, по мнению эксперта, хотя бы раз в полгода ее все же необходимо чистить. Он рекомендует использовать для этого обычную пищевую соду, представляющую собой натуральный абсорбент. Ее нужно насыпать на подушку, дать ей впитать запахи и влагу, а затем собрать пылесосом.

Стирка наволочки устраняет жир с кожи и другие аллергены, накапливающиеся в ткани, и гарантирует, что ее поверхность останется чистой и комфортной. Часто стирать саму подушку не нужно, если на ней чистая наволочка Малик Карман Eachnight Mattresses

Ранее Малик Карман объяснил влияние чистого постельного белья на качество отдыха и назвал оптимальную частоту его смены. Специалист отметил, что грязные подушки и простыни могут привести к появлению прыщей или аллергии.