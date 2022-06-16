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Названа оптимальная частота смены постельного белья

The Sun: грязные подушки и простыни могут привести к появлению прыщей или аллергии

Фото: Marisa Harris / Unsplash

Эксперт по сну Малик Карман из Eachnight Mattresses объяснил влияние чистого постельного белья на качество отдыха и назвал оптимальную частоту его смены. Его слова передает издание The Sun.

Специалист отметил, что грязные подушки и простыни могут привести к появлению прыщей или аллергии. А это, в свою очередь, не самым лучшим образом влияет на качество сна. Он уточнил, что очень важно регулярно менять постельное белье. Простыни и наволочки, по его мнению, нужно стирать раз в неделю. Отжим в стиральной машине поможет избавиться от аллергенов, которые скапливаются на ткани, отметил Карман. Сами подушки он рекомендует стирать каждые четыре-шесть месяцев. При этом он рекомендует дважды проверить бирку, чтобы убедиться, что их действительно можно стирать. Наматрасник, по его мнению, достаточно стирать каждую пару месяцев.

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«Правило заключается в том, что подушки, которые можно взбить, также можно стирать в стиральной машине. Например, пуховые или подушки с наполнителем из измельченного поролона. Подушки впитывают наш пот и кожные жиры, как губка, поэтому сон на грязном постельном белье действительно может повлиять на здоровье», — рассказал Карман the NottinghamshireLive.

Эксперт также уточнил, что, если для одних людей последствия сна на грязной подушке будут незначительными, вроде появления прыщей на лице или неприятного запаха, то у аллергиков могут усилиться симптомы, которые существенно повлияют на качество их жизни.

Опрос, проведенный Национальным фондом сна, показал, что 71 процент людей лучше спит ночью на чистых простынях со свежим ароматом.

Ранее врач Ирина Юзуп говорила, почему заправлять кровать по утрам может быть вредно. По словам эксперта, с точки зрения медицины эта полезная на первый взгляд привычка может стать причиной проблем со здоровьем.

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Юлия Кальницкая
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