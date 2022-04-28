Врач назвала вредной для здоровья привычку заправлять кровать утром

Врач Юзуп: заправлять кровать утром может быть вредно для организма из-за пылевых клещей

Врач Ирина Юзуп рассказала, почему заправлять кровать по утрам может быть вредно, и посоветовала изменить привычный ежедневный ритуал. По словам эксперта, с точки зрения медицины эта полезная на первый взгляд привычка может стать причиной проблем со здоровьем, сообщает «Доктор Питер».

Все дело, утверждает Юзуп, в пылевых клещах, живущих на постельном белье. Их врач назвала врагами человека. «По утрам на постельном белье их может насчитываться более миллиона. Теплая и влажная среда идеальна для их размножения, — отметила медик. — И, если с утра сразу после пробуждения накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи станут размножаться еще активнее».

Пылевые клещи питаются отмершими частичками кожи, и для человеческого организма опасны отходы их жизнедеятельности, добавила Юзуп. Они могут провоцировать ослабление иммунитета и развитие аллергии, конъюнктивита, ринита, дерматита и заболеваний органов дыхания.

Избавиться от пылевых клещей, наставляет врач, можно только с помощью регулярной стирки белья при высокой температуре воды, а после — тщательной сушки и глажки.

«Решить проблему можно также с помощью солнечного света, сухости и свежего воздуха, — обратила внимание эксперт. — Пылевые клещи их боятся. Поэтому после пробуждения не нужно сразу застилать постель. Лучше на какое-то время откинуть одеяло и хорошо проветрить помещение».

Врач посоветовала взрослым в летнее время менять постельное белье раз в неделю, зимой — раз в две недели. Детям — чаще, вне зависимости от сезона, два раза в неделю.

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