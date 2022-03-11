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Раскрыты секреты уборки за 15 минут

Эксперт по уборке Сара Демпси предложила наводить порядок за 15 минут

Фото: Dan Gold / Unsplash

Британский эксперт по уборке Сара Демпси рассказала о том, как за 15 минут навести порядок в доме. Об этом пишет издание The Sun.

Демпси объяснила, что есть несколько секретов, позволяющих расходовать на уборку меньше времени, и раскрыла некоторые из них. Например, по ее словам, лучше убираться понемногу, но часто. «Вытирайте конфорку у плиты каждый раз, когда ее используете, пока она не остыла, — предлагает она. — Так проще удалить остатки пищи, а потом придется тратить время, чтобы отскрести накопившиеся потеки и засохший жир».

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Начинать лучше с самой долгой и важной задачи, рекомендует Демпси. Тогда даже в том случае, если на все остальное не хватит времени, самая заметная грязь все же будет убрана. Еще один совет — делить большую уборку на менее сложные участки, с которыми легко справиться по отдельности. В частности, ванну, по ее мнению, следует мыть в два приема: прежде чем уйти на работу или по делам, нужно нанести на нее чистящее средство, а после возвращения — смыть его. «Это отнимет у вас не больше десяти или 15 минут», — считает она.

Ранее сообщалось, что эксперт по уборке Линзи Кромби назвала способ, который упростит наведение чистоты в доме. Она советует ежедневно застилать постель, загружать и включать стиральную машину, пылесосить в доме, протирать с чистящим средством горизонтальные поверхности на кухне, мыть унитаз и убирать разбросанные вещи. По ее мнению, это будет способствовать не только чистоте, но и сохранению психического здоровья.

Олег Парамонов
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