Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе
Тела пятерых детей и двух взрослых обнаружили при тушении пожара в Томской области
При тушении пожара в селе Колбинка Молчановского района Томской области спасатели обнаружили тела пятерых детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.
По сообщению надзорного органа, пожар произошел в частном одноэтажном бревенчатом доме.
«На место происшествия выезжал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко», — добавили в прокуратуре.
Прокуратура поставила на контроль ход уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в селе Огородниково Спасского района Рязанской области при пожаре заживо сгорели два человека.