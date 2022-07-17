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Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе

Тела пятерых детей и двух взрослых обнаружили при тушении пожара в Томской области

Фото: МЧС РФ

При тушении пожара в селе Колбинка Молчановского района Томской области спасатели обнаружили тела пятерых детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

По сообщению надзорного органа, пожар произошел в частном одноэтажном бревенчатом доме.

«На место происшествия выезжал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко», — добавили в прокуратуре.

Прокуратура поставила на контроль ход уголовного дела, возбужденного по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в селе Огородниково Спасского района Рязанской области при пожаре заживо сгорели два человека.

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Валерий Розенберг
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