Названа «красная линия» рубля

Аналитик Сыроваткин назвал доллар по 50 рублей «красной линией» для властей России

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей, как и действия для ограничения укрепления рубля, демонстрируют «красную линию» для курса национальной валюты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, риторика чиновников России стала более жесткой, когда курс рубля к доллару стал двигаться к показателю 50. «Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — предположил он.

Сыроваткин добавил, что этот показатель является условным, поскольку рубль не таргетирован и находится в свободном плавании. Для разных сфер экономики существует свой, комфортный курс валюты. Компромиссом считается диапазон в 70-80 рублей за доллар. Эксперт назвал открытым вопрос о том, как вернуться к этим показателям.