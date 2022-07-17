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Названа «красная линия» рубля

Аналитик Сыроваткин назвал доллар по 50 рублей «красной линией» для властей России

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин заявил, что вербальные интервенции властей, как и действия для ограничения укрепления рубля, демонстрируют «красную линию» для курса национальной валюты. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

По мнению эксперта, риторика чиновников России стала более жесткой, когда курс рубля к доллару стал двигаться к показателю 50. «Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать “красной линией”», — предположил он.

Сыроваткин добавил, что этот показатель является условным, поскольку рубль не таргетирован и находится в свободном плавании. Для разных сфер экономики существует свой, комфортный курс валюты. Компромиссом считается диапазон в 70-80 рублей за доллар. Эксперт назвал открытым вопрос о том, как вернуться к этим показателям.

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Марина Совина
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