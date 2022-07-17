В Британии оценили военные угрозы России для Запада

В Минобороны Британии признали, что Россия останется угрозой еще несколько десятилетий

Минобороны Британии и высшее командование исходит из того, что Россия останется военной угрозой для Запада еще несколько десятилетий. Этот факт признал начальник штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, сообщает ТАСС.

«Вызов, который представляет Россия, будет сохраняться намного дольше 2022, 2023 или 2024 годов. Потенциально речь идет о десятилетиях, на протяжении которых Россия будет оставаться угрозой. Это ясно подчеркивалось в большом обзоре, который мы представили в прошлом году, и полагаю, что сейчас угроза усилилась из-за вторжения на Украину», — заявил адмирал.

Он добавил, что, хотя политика Китая также вызывает беспокойство, британское командование оценило Россию как самую серьезную угрозу стратегической безопасности для Лондона. Радакин отметил российские достижения в космосе, а также возможности в кибернетической и военно-морской сферах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. «НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.