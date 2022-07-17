Германия сократила закачку газа в хранилища на фоне ремонта на Северном потоке

Германия сократила закачку в подземные хранилища газа на фоне ремонта на «Северном потоке»

На фоне ремонта на трубопроводе «Северный поток» Германия сократила закачку в свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE), данные организации приводит РИА Новости.

Согласно отчету организации, заполненность ПХГ составляет 64,44 процента.

Одновременно с сокращением закачки газа, в стране снизились показатели ветряной генерации энергии — ее доля в общегерманской составляет лишь 14,5 процента, что эквивалентно выработке за июль.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что в настоящее время газохранилища Германии заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок российского газа.

Ранее «Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 миллионов кубометров до 67 миллионов из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находилась на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии, но провести техобслуживание также может только канадское предприятие.