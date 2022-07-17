Медведев предсказал последствия попыток вести кампанию «до последнего украинца»

Медведев заявил, что попытки вести кампанию «до последнего украинца» приведут Киев к краху

Попытки Запада и властей Украины вести военную кампанию «до последнего украинца» приведут к краху политического режима в Киеве. Последствия такой политики предсказал зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости в воскресенье, 17 июля.

По словам зампреда Совбеза, украинцы не являются врагами россиян, однако люди, стоящие у власти на Украине, представляют собой реальную угрозу для России, поскольку ведут себя неадекватно.

Ранее Медведев выразил уверенность в том, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее. В частности, он отметил, что в последние годы украинцам пришлось нелегко из-за неустойчивой экономики и госпереворота.