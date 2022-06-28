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Медведев предрек народу Украины «лучшее будущее»

Медведев заявил, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет лучшее будущее

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее.

По его словам, в последние годы украинцам пришлось нелегко из-за неустойчивой экономики и госпереворота.

«К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу», — сказал Медведев.

При этом политик выразил уверенность, что жители Украины преодолеют все испытания, выберут для себя «лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель». Он предположил, что этот сценарий вряд ли будет связан с Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году. Он предположил, что украинская оппозиция могла бы прийти к власти демократическим путем. По его словам, «кровавому» перевороту, в частности, способствовали гаранты соглашения о выходе из политического кризиса, которое было подписано бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции.

Марина Совина
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