Медведев заявил, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет лучшее будущее

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что народ Украины преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее.

По его словам, в последние годы украинцам пришлось нелегко из-за неустойчивой экономики и госпереворота.

«К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу», — сказал Медведев.

При этом политик выразил уверенность, что жители Украины преодолеют все испытания, выберут для себя «лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель». Он предположил, что этот сценарий вряд ли будет связан с Евросоюзом.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал госпереворот на Украине, который произошел в 2014 году. Он предположил, что украинская оппозиция могла бы прийти к власти демократическим путем. По его словам, «кровавому» перевороту, в частности, способствовали гаранты соглашения о выходе из политического кризиса, которое было подписано бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции.