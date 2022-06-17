Путин раскритиковал раздачу пирожков и госпереворот на Украине в 2014 году

Президент Путин раскритиковал раздачу пирожков и госпереворот на Украине в 2014 году

Президент России Владимир Путин раскритиковал госпереворот на Украине в 2014 году. Об этом он высказался на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Глава государства предположил, что украинская оппозиция могла бы прийти к власти демократическим путем, и выступил с критикой «кровавого» госпереворота в республике в 2014 году. По его словам, последнему поспособствовали, в частности, гаранты соглашения о выходе из политического кризиса, которое было подписано бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции.

«Они-то (гаранты договоренностей — прим. «Ленты.ру») гарантировали мирный процесс. Чего они должны были сделать? Должны были прийти и сказать: "Нет, так не пойдет, ребята. Ну-ка давайте возвращайтесь в политический нормальный процесс, идите на выборы". И все! Нет же, начали пирожки раздавать там на площадях, поддерживая этот переворот», — пояснил Путин.

В феврале 2014 года между Януковичем и лидерами украинской оппозиции было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса в стране. Документ, в частности, предполагал возвращении к Конституции 2004 года в течение 48 часов. При его подписании присутствовали главы МИД Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.