В Великобритании назвали условие для военного конфликта страны с Россией

Глава штаба ВВС Британии Уигстон назвал нападение на страну НАТО условием войны с Россией

Нападение России на одну из стран, входящих в Организацию Североатлантического договора (НАТО,) или непосредственно на территорию Британии послужит поводом для военного конфликта Лондона с Москвой. Об этом заявил глава штаба Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Майкл Уигстон, его слова приводит Sky News.

По словам Уигстона, Россия является «угрозой» для Британии и Европейского союза из-за проведения спецоперации на Украине и в Донбассе.

«Россия — это самая насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто посмотрите на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того», — заявил глава штаба ВВС.

Однако Уигстон отметил, что, несмотря на готовность при необходимости вступить в военный конфликт, Британия надеется, что до него не дойдет и Лондон ограничится мерами сдерживания.

Ранее кандидат в премьеры Британии Пенни Мордонт заявила, что возглавит усилия Запада против России.