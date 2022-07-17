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Кандидат в премьеры Британии пообещала возглавить усилия Запада против России

Замминистра торговли Британии Мордонт хочет возглавить усилия против РФ на посту премьера
Пенни Мордонт

Пенни Мордонт. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Заместитель министра торговли Великобритании Пенни Мордонт, которая является одним из кандидатов в премьеры страны, пообещала, что в случае избрания она возглавит усилия западных государств по противостоянию России. Также она рассказала о том, как приняла у себя дома украинского беженца, сообщает Telegraph.

«На посту премьер-министра я позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном итоге добились свободы. Как тысячи других людей в последние месяцы, я приняла у себя дома человека, бежавшего с Украины. Сохранять твердую и непоколебимую решимость для меня не только политический, но и личный принцип», — заявила политик.

Несмотря на свою позицию она подчеркнула, что Британия не хочет выступать в конфронтацию с РФ. По ее мнению, продолжающийся в настоящее время конфликт на Украине — это лишь часть более крупного «столкновения ценностей и идеалов», в котором либеральные демократии должны сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию и помочь Киеву.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказался о ситуации в мире и объяснил глобальные изменения кризисом на Украине. Он также рассказал, что странам Запада следует увеличивать военные бюджеты и налаживать отношения с развивающимися государствами.

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Марина Совина
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