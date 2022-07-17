Кандидат в премьеры Британии пообещала возглавить усилия Запада против России

Замминистра торговли Британии Мордонт хочет возглавить усилия против РФ на посту премьера

Заместитель министра торговли Великобритании Пенни Мордонт, которая является одним из кандидатов в премьеры страны, пообещала, что в случае избрания она возглавит усилия западных государств по противостоянию России. Также она рассказала о том, как приняла у себя дома украинского беженца, сообщает Telegraph.

«На посту премьер-министра я позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном итоге добились свободы. Как тысячи других людей в последние месяцы, я приняла у себя дома человека, бежавшего с Украины. Сохранять твердую и непоколебимую решимость для меня не только политический, но и личный принцип», — заявила политик.

Несмотря на свою позицию она подчеркнула, что Британия не хочет выступать в конфронтацию с РФ. По ее мнению, продолжающийся в настоящее время конфликт на Украине — это лишь часть более крупного «столкновения ценностей и идеалов», в котором либеральные демократии должны сделать все возможное, чтобы переломить ситуацию и помочь Киеву.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр высказался о ситуации в мире и объяснил глобальные изменения кризисом на Украине. Он также рассказал, что странам Запада следует увеличивать военные бюджеты и налаживать отношения с развивающимися государствами.