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Россиянам захотели ограничить выдачу кредитов без сдачи биометрии

ЦБ хочет вписать биометрию в мобильные приложения банков для выдачи кредитов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

ЦБ хочет обязать банки регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через единую биометрическую систему (ЕБС). Разработанный регулятором проект «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…» размещен на официальном сайте.

Согласно документу, финансовые организации, которые не впишут биометрию в свои приложения, не смогут выдавать через них кредиты и открывать вклады новым клиентам. Замечания к проекту принимаются до конца июля, а вступить в силу он может уже в августе.

Фактически банкам поставлен ультиматум — обеспечить идентификацию в мобильном приложении через ЕБС или перестать выдавать с его помощью кредиты, пояснил источник «Коммерсанта». По оценке исполнительного директора «Национальной платежной ассоциации» Марии Михайловой, на доработку ПО потребуется 10-15 миллионов рублей. Участники рынка отмечают, что россияне не очень охотно сдают биометрию.

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С безопасностью в единой биометрической системе не все гладко, а «государству очень надо, чтобы граждане сдали свои биометрические данные», полагает руководитель «Национального платежного совета» Алма Обаева.

Ранее сообщалось, что Минцифры захотело ужесточить ответственность за нарушение работы с биометрическими данными.

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Платон Щукин
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