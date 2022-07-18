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Воробьев назвал продовольственную безопасность приоритетной для Подмосковья

Подмосковье заняло второе место по производству овощей защищенного грунта в России

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Московская область заняла второе место по производству овощей защищенного грунта в России. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, для Подмосковья продовольственная безопасность является одним из ключевых вызовов и приоритетов.

«Мы включены в эту работу на всех этапах — от импортозамещения семян, селекции до создания современных овощехранилищ. Еще с первых санкций, с 2014 года, в регионе реализовано и находятся в стадии реализации десять крупных тепличных проектов. Это позволило нам подняться с 36-го на второе место по овощам закрытого грунта. Производство увеличилось более чем в десять раз — в 2022-м планируем собрать 122 тысячи тонн. Мы также в лидерах в стране по сыру, хлебу, молоку и ягодам. Собственное производство — значит, и цена ниже, и прилавки не пустуют», — сказал Андрей Воробьев.

Как отмечается, в 2014 году объем выращенных овощей закрытого грунта составлял 9 тысяч тонн. Всего в Московской области семь сельхозпредприятий, выращивающих овощи защищенного грунта. Для представителей отрасли в регионе действуют меры поддержки. Ознакомиться с ними можно на сайте Министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области.

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Алена Шаповалова
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