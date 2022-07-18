Россиянин жестоко избил девушку на глазах жильцов дома и попал на видео

В Мегионе ХМАО мужчина жестоко избил и оттаскал за волосы свою девушку в подъезде дома

В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчина жестоко избил и оттаскал за волосы девушку на глазах жильцов дома на улице Победы. Видео с места опубликовал Telegram-канал «ЧП в Нижневартовске. Происшествия».

На видеоролике россиянин заводит девушку в подъезд и кричит. В какой-то момент он сбивает ее с ног и начинает наносить удары. Девушка пытается спастись от возлюбленного и отползает в угол. Парень не успокаивается, хватает ее за волосы и тащит по полу.

Позже выяснилось, что издевательства над жительницей Мегиона продолжались около десяти минут. За происходящим наблюдали жильцы многоэтажки, однако никто из них не рискнул вмешаться и помочь девушке.

По данным Ura.ru, молодого человека нашли и доставили в отдел полиции для дачи пояснений. Однако вскоре россиянина отпустили, поскольку на данный момент нет оснований для его задержания. Пострадавшую девушку направили на медицинскую экспертизу.

Ранее в Челябинске мужчина жестоко избил девушку в лифте жилого дома. После случившегося полиция начала проверку. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в Калининском районе на улице Университетская Набережная.