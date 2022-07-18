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Кольцо с названием «Бессмертие» попало в Книгу рекордов Гиннесса

Кольцо из Индии с 24 679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Guinness World Records

Кольцо индийской марки SWA Diamonds с 24 679 бриллиантами попало в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующая информация появилась на сайте данного ежегодного справочника о различных достижениях.

Отмечается, что изделие получило название Ami, что в переводе с санскрита означает «Бессмертие». При этом дизайн украшения основан на строении розовой вешенки. «Данный гриб символизирует бессмертие и долголетие», — пояснил управляющий директор ювелирной компании Абдул Гафур.

Кроме того, известно, что вес кольца составил 340 граммов. Его стоимость компания оценила в 95 243 доллара (около 5,4 миллиона рублей).

В мае сообщалось, что самый крупный белый бриллиант за всю историю торгов ушел с молотка на аукционе дома Christie's в Женеве. Речь идет о грушевидном камне The Rock весом 228,31 карата размером с мяч для гольфа. Первоначальную стоимость лота оценивали в 19-30 миллионов швейцарских франков, а в конечном счете бриллиант продали за 21 миллион швейцарских франков (1,3 миллиарда рублей).

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Алина Гостева
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