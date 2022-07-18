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Плывущие машины по центру российского города после ливня попали на видео

Плывущие машины по центру Нижнего Новгорода после сильного ливня попали на видео

Плывущие по центру Нижнего Новгорода после сильного ливня машины попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал портал NN.RU.

На появившемся видеоролике видно, как автомобили и общественный транспорт с трудом передвигаются по улицам российского города. Некоторые машины буквально сносит водными потоками.

18 июля Нижний Новгород из-за непрекращающегося несколько часов ливня ушел под воду. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков продолжится до конца дня.

Из-за разгула стихии в городе ухудшилась дорожная ситуация — нижегородские водители встали семибалльных пробках. В некоторых районах сильный ветер повалил десятки деревьев.

Данных о пострадавших пока не поступало.

В июне жители Краснодара устроили в городе заплыв на лодках после ливней и попали на видео.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку улицы российского города буквально превратились в реки. Один из экстремалов отмечает, что еще никогда так не передвигался.

Анна Щербакова
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