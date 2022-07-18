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Российская школьница пожарила шашлыки и попала в больницу

В Тульской области 17-летняя девушка пожарила шашлыки и попала в больницу с ожогами

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Новомосковске Тульской области 17-летняя девушка пожарила шашлыки и попала в больницу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, школьница с друзьями во время приготовления шашлыков на мангале получила ожог из-за неаккуратного обращения с жидкостью для розжига.

Россиянку доставили в больницу с ожогом головы, туловища и верхних конечностей второй и третьей степени.

Ранее в Алтайском крае россиянин подавился шашлыком и пережил клиническую смерть. Мужчину после случившегося доставили в реанимацию.

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Анастасия Шейкина
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