Россиянка отдохнула неделю в Сочи за 82 тысячи рублей и пожаловалась на сервис

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на хамоватую охрану в Сочи

Отдохнувшая в Сочи россиянка раскрыла основные траты на летний отпуск и поделилась впечатлениями от поездки. Ее рассказ публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам соотечественницы, путешествие на юг России обошлось ей дороже, чем в Турцию, — за недельный отдых девушка заплатила 82,7 тысячи рублей. Четырехдневное проживание в отеле «Замок у моря» обошлось девушке в 29,5 тысячи рублей, за трехдневное размещение в гостинице «Гамма Сириус» с завтраками туристка доплатила еще 8500 рублей.

При этом в месте последнего проживания россиянку расстроил «скромный» сервис. «Больше напоминает не отель, а просто ЖК со своими бытовыми проблемами. Переполненные мусорки, очереди в кафе и ресторанах и хамоватая охрана», — пожаловалась читательница портала.

Среди основных трат она также выделила билеты на курорт, которые обошлись ей в 19,4 тысячи рублей на двоих, покупку продуктов в магазинах — пять тысяч рублей, а также посещение «Сочи Парка» — 4200 рублей. «Покупки, сувениры — улетело по мелочи налево и направо 10 тысяч рублей. Это мы еще на экскурсии много не ездили, так бы могли потратить и больше», — заключила отдыхающая.

В июне россиянка, отвыкшая от отечественных курортов, побывала в Анапе и перечислила минусы отдыха внутри страны. Негативные впечатления у нее остались от «низкой культуры» других путешественников, которые обильно использовали в своей речи нецензурные слова.