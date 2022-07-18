Названа схожесть Москвы и Лондона

Архитектор Борис Уборевич-Боровский назвал Москву и Лондон воронками

Архитектор Борис Уборевич-Боровский заявил, что схожесть Москвы и Лондона состоит в том, что в обе столицы приезжает большое количество людей из разных мест. Оба города он назвал воронками. Своим мнением архитектор поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Уборевич-Боровский отметил, что в Москву «стекается» огромный поток людей, которые не могут жить в маленьких городах и хотят добиться успеха, в том числе зарабатывать больше денег. В этом смысле архитектор назвал воронкой и столицу Англии.

«Лондон тоже воронка, куда толпы людей съезжаются со всего мира — из Китая, Индии, Южной Америки. Это центр, где происходит очень много событий. Так, в свое время [певец] Фредди Меркьюри приехал в Лондон из Занзибара, а [архитектор и дизайнер] Заха Хадид — из Ирака», — пояснил Уборевич-Боровский.

Ранее российский актер Никита Ефремов заявил, что в сравнении с мировыми столицами в Москве удобнее метро. При этом он назвал Лондон велосипедным городом. По мнению актера, подобная характеристика не подходит Москве из-за особенностей погоды.