Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В России задумали легализовать «белых» хакеров

«Ведомости»: Минцифры России запланировало легализовать «белых» хакеров

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России задумалось о легализации «белых» хакеров. Об этом стало известно «Ведомостям».

Этичные («белые») хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. Как сообщил изданию источник в одной из российских компаний-разработчике инструментов кибербезопасности, ведомство планирует закрепить в законодательстве понятие bug bounty (выплата вознаграждения за обнаружение уязвимостей) и запустить для них бонусную программу.

Таким образом «белых» хакеров можно будет привлекать к анализу уязвимостей в информационных государственных системах, при этом они избегут обвинений в «неправомерном доступе к компьютерной информации».

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин рассказал, что «белые» хакеры в России столкнулись со сложностями при получении выплат за поиск уязвимостей, а на исправление этой проблемы потребуется время.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с украинской военной разведкой россиян
Назван способ решиться на увольнение
Российская школьница сбежала от угрожавшего ножом похитителя
WSJ узнала о росте перевозок нефти из России до вступления в силу санкций
История советского ученого-физика удивила иностранцев
ФСБ ликивидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе
Эрдоган обсудит решение «зернового вопроса» с правительством
Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России
Россиянка отдохнула неделю в Сочи за 82 тысячи рублей и пожаловалась на сервис
В России задумали легализовать «белых» хакеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.