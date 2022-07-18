Биолог напомнила чрезмерно увлекающимися ягодами россиянам о медвежьем жире

Врач Наталья Половодова: нужно ограничивать употребление ягод, чтобы не набрать вес

Необходимо ограничивать употребление ягод, чтобы не набрать лишний вес, объяснила заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. В беседе с Ura.ru предостерегла от переедания ягод и назвала норму их употребления.

По словам Половодовой, многие россияне «дорвались» до первых ягод и фруктов и чрезмерно увлекаются ими. Она напомнила, что, несмотря на небольшую калорийность ягод, именно на них медведи нагуливают большой объем зимнего жира. «Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод», — объяснила биолог, призвав ограничивать себя, чтобы ягоды и фрукты оставались «друзьями» человека.

Так, продолжила Половодова, в день нужно употреблять только горсть ягод. «Горсть ягод в день — это хорошо, полкило — уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок», — сказала она, также предостерегая от употребления ягод и фруктов на голодный желудок. Специалист отметила, что эти продукты содержат простые сахара фруктозу и глюкозу, которые быстро оказываются в крови и сильно стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина. «А он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить глюкозу, организм начинает требовать продолжения банкета. Поэтому лучше есть ягоды и фрукты после основного приема пищи», — заключила Половодова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков назвал способствующую похудению ягоду. По словам Полякова, малина может снижать вес не только из-за мочегонного эффекта, но и за счет снижения воспалительных процессов в организме, поскольку часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление.