В ДНР рассказали об успешной борьбе с беспилотниками ВСУ

Представитель НМ ДНР заявил, что ВСУ лишены возможности вести разведку беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об успешной борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ РИА Новости заявил представитель Народной милиции ДНР.

«Подразделения украинских боевиков в значительной степени ограничены в использовании средств воздушной разведки на всей протяженности линии фронта в ДНР. Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы – прим. «Ленты.ру») вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», — рассказал военный.

18 июля стало известно о проходе беспилотника НАТО в Черном море неподалеку от Крыма. Американский БПЛА RQ-4 Global Hawk отличается способностью долгое время кружить над удаленной местностью и передавать данные в режиме реального времени.