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Некоторые британские клиники перестали принимать российских пациентов

Посол Келин рассказал об отказе некоторых британских клиник принимать российских пациентов

Фото: unsplash

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о случаях русофобии в спорте и медицине. Он подчеркнул, что проявление дискриминации по отношению к русским в Британии приобрело более скрытые формы. Об этом сообщает ТАСС.

Посол сообщил, что несколько британских клиник отказываются принимать пациентов из России. Особенно принципиально настроены клиники, которые застрахованы американскими компаниями. Он также отметил, что с российскими врачами проводят беседы с целью убедить их отказаться от поддержки РФ и скрывать свою позицию.

Наиболее ярким примером русофобии Келин назвал инцидент с теннисным турниром Уимблдон, когда из него исключили российских и белорусских спортсменов, а сами соревнования, по мнению посла, превратили в показательные выступления.

По его мнению, такие случаи не имеют ничего общего с демократией. «Идет чистая дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации», — заключил он. Келин также добавил, что граждане России и Белоруссии стали реже посещать Великобританию из-за отсутствия прямого авиасообщения.

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Варвара Кузьмина
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