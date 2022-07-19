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Рейтинг Белоруссии снизили до дефолтного

Fitch понизило рейтинг Белоруссии до дефолтного

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный суверенный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте с прежнего уровня C (дефолт неизбежен) до уровня RD (ограниченный дефолт или дефолт по отдельным обязательствам), говорится в сообщении агентства.

Решение понизить рейтинг было принято в связи с истечением 14-дневного льготного периода по выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2027 году. Купон так и не был выплачен.

В середине июля другое международное рейтинговое агентство, Moody’s, объявило о дефолте по обязательствам Белоруссии, номинированным в долларах, купонные выплаты по которым решением властей были произведены в белорусских рублях. В общей сложности Минск должен был выплатить 22,9 миллиона долларов, которые не смогли получить держатели бумаг.

В конце июня западные СМИ и рейтинговые агентства заявили о дефолте по долларовым обязательствам России. По ним также истек льготный период, который в данном случае составлял 30 дней. Российский Минфин не смог перечислить купонные выплаты зарубежным инвесторам из-за введенных в отношении России санкций, которые запрещают американским банкам обслуживать российский госдолг.

Незадолго до этого президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему госдолгу. Согласно ему, выплаты будут производиться в рублях по текущему курсу, а платежным агентом будет выступать так же попавший под санкции Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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Платон Щукин
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