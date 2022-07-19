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Знаменитая гиена погибла в Израиле

The Times of Israel: знаменитую гиену Рути насмерть сбил автомобиль в Израиле

Фото: Effie Cohen / Israel Nature and Parks authority

В Израиле погибла гиена по кличке Рути, которая прославилась тем, что жила рядом с людьми. Об этом сообщает The Times of Israel.

Тело Рути нашли на шоссе недалеко от промышленной зоны города Модиин-Маккабим-Реут в центральном регионе страны. Животное насмерть сбил автомобиль 16 июля. Ее опознали по ошейнику с радиомаячком.

Гиена, которая не хотела уходить с занятой человеком земли, стала местной знаменитостью. У нее появилось большое количество как поклонников, так и недоброжелателей. Рути дважды отлавливали, увозили из города и выпускали на волю, но она каждый раз возвращалась обратно. Третий раз поймать гиену биологам не удалось, так как она научилась избегать ловушек.

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Рути впервые заметили в 2017 году, кормящейся около мусорных контейнеров на окраине города. Модиин-Маккабим-Реут был основан в 1993 году и все дальше распространяется на территории, которые ранее были местом обитания диких животных.

«Мы знаем, что Рути вырастила два выводка щенков за это время, но, может быть, их было и больше. Похоже, что к 2022 году продолжительность жизни гиен в Израиле составит пять-шест лет, даже если они обитают рядом с городами, как Рути. Это очень печальный конец», — сказал эколог Ярив Меличи. Обычно в естественной среде обитания гиены живут до 12 лет.

В июле 2021 года сообщалось, что прославившийся в 2018 году своим дружелюбием тюлень по кличке Костис с греческого острова Алонисос был жестоко убит неизвестными. Животное застрелили из гарпунного ружья.

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Никита Савин
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