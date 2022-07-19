Названы главные покупатели российских квартир в ипотеку среди иностранцев

Главными иностранными покупателями ипотечного жилья в России назвали граждан Белоруссии

Наибольший спрос среди иностранцев на покупку жилья в ипотеку в России приходится на граждан Белоруссии — долю их сделок в Сбербанке оценили в 26 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Домклик», сообщает РБК.

Одними из главных покупателей подобных объектов также назвали жителей Таджикистана, которые совершают 16 процентов сделок. Топ-3 списка иностранного спроса замкнули заемщики из Узбекистана — доля достигла 11,7 процента. Ниже в рейтинге расположились граждане Армении с долей в 8,3 процента и Киргизии с показателем в 8,1 процента. На жителей Казахстана пришлось 7,7 процента спроса. Меньше всего интересуются квартирами в ипотеку граждане Турции и Туркмении — 2,3 процента и 1,3 процента соответственно.

Что касается распределения иностранного спроса по городам, то больше всего заемщики из других стран интересуются жильем в Московской области и Москве — на локации приходится 30,6 процента и 26,8 процента сделок соответственно. Топ-3 замкнул Санкт-Петербург с показателем в 14,4 процента. «Выбор места жительства обусловлен финансовыми возможностями нерезидента, местом работы и семейным положением. Основная доля сделок приходится на вторичное жилье. Это связано с тем, что приезжие из других стран хотят минимизировать риски, связанные с вложениями в строящееся жилье», — объяснили аналитики.

Ранее аналитики Росреестра выяснили, что главными покупателями недвижимости в Москве среди иностранцев в период с января по май 2022 года стали граждане Кипра — на них пришлось 16,4 процента от всех поданных заявлений. Вторую строчку в списке заняли граждане Белоруссии, а третью — жители Украины.