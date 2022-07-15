Названы главные покупатели недвижимости в Москве среди иностранцев

Главными иностранными покупателями жилья в Москве с января по май стали граждане Кипра

Главными покупателями недвижимости в Москве среди иностранцев в период с января по май 2022 года стали граждане Кипра — на них пришлось 16,4 процента от всех поданных заявлений для оформления и переоформления недвижимости в городе. Об этом сообщают аналитики Росреестра, пишет РБК.

Вторую строчку в списке заняли граждане Беларуси, доля которых составила 10,3 процента. Третьими популярными покупателями столичного жилья эксперты назвали жителей Украины — за первые пять месяцев текущего года они подали 9,7 процента от всех заявлений. Специалисты отметили, что страны-лидеры списка за два года остались прежними.

В первую десятку за указанный период также вошли Казахстан, Китай, Литва, Виргинские острова, Германия, Армения и Азербайджан. По одной сделке было оформлено гражданами Перу, Гернси (Нормандские острова), Лихтенштейна, Американского Самоа, Венесуэлы и Маршалловых островов.

Всего за период с января по май текущего года аналитики зафиксировали 6903 заявления от физических и юридических лиц на покупку недвижимости в Москве от представителей иностранных государств. Относительно 2021 года количество сделок в 2022-м оказалось на восемь процентов ниже.

Глава Росреестра Игорь Майданов заявил, что ажиотажа на рынке недвижимости среди иностранных граждан нет, при этом наблюдается незначительное снижение. Он отметил, что в данный момент как физические, так и юридические лица по-прежнему могут оформлять сделки.

Российские граждане при этом активно скупают жилье в Турции. По данным риелторского агентства Kalinka Group, в период с января по май 2022 года они приобрели более 3,9 тысячи объектов недвижимости, став главными покупателями жилья в этой стране. Среди иностранных покупателей граждане России составили долю в 15 процентов.