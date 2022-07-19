В Москве полицейские задержали гадалку за кражу миллиона рублей у пенсионерок

В Москве задержали гадалку, обокравшую двух пенсионерок на 1,3 миллиона рублей

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, фигурантка подошла к пенсионерке на улице Генерала Кузнецова и сказала, что видит порчу на ее родственнике. В этот момент к якобы гадалке подбежала сообщница и стала благодарить за аналогичную помощь. Для спасения родственника от беды испуганной потерпевшей предложили провести обряд, и она согласилась. Для этого ее попросили положить в пакет миллион рублей, ювелирные изделия стоимостью 100 тысяч рублей и отдать их «целительнице».

После проведения ритуала подозреваемая вернула женщине пакет и запретила открывать несколько дней. Однако, вернувшись домой, пенсионерка увидела, что вместо украшений и денег там лежали газеты и поддельные купюры. Пострадавшая осознала, что ее обокрали, и написала заявление в полицию.

Правоохранители также установили причастность фигурантки к похожей схеме обмана в отношении 77-летней москвички. Аферистке удалось забрать у нее 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент полицейские разыскивают сообщницу задержанной.