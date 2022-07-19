Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве полицейские задержали гадалку за кражу миллиона рублей у пенсионерок

В Москве задержали гадалку, обокравшую двух пенсионерок на 1,3 миллиона рублей

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, фигурантка подошла к пенсионерке на улице Генерала Кузнецова и сказала, что видит порчу на ее родственнике. В этот момент к якобы гадалке подбежала сообщница и стала благодарить за аналогичную помощь. Для спасения родственника от беды испуганной потерпевшей предложили провести обряд, и она согласилась. Для этого ее попросили положить в пакет миллион рублей, ювелирные изделия стоимостью 100 тысяч рублей и отдать их «целительнице».

После проведения ритуала подозреваемая вернула женщине пакет и запретила открывать несколько дней. Однако, вернувшись домой, пенсионерка увидела, что вместо украшений и денег там лежали газеты и поддельные купюры. Пострадавшая осознала, что ее обокрали, и написала заявление в полицию.

Правоохранители также установили причастность фигурантки к похожей схеме обмана в отношении 77-летней москвички. Аферистке удалось забрать у нее 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент полицейские разыскивают сообщницу задержанной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.