Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бывший вертолет принца Уильяма превратили в отель

Вертолет принца Уильяма Westland Sea King отреставрировали и превратили в отель

Фото: Mark Cuthbert / Getty Images

Британский предприниматель из графства Йоркшир Бен Стоунхаус (Ben Stonehouse) купил бывший вертолет Westland Sea King принца Уильяма и превратил его в небольшой отель. Об этом сообщает Daily Mail.

Бизнесмен выкупил три вертолета Королевских военно-воздушных сил. Технику перестали эксплуатировать в 2015 году, разобрали на части и планировали утилизировать. Однако Стоунхаус приобрел три вертолета и отреставрировал их — два превратили в место для глэмпинга, а в третьем разместили кафе. Предприниматель потратил на ремонт 250 тысяч фунтов стерлингов (более 16,5 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Взяли высоту. Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
Взяли высоту.Как самый разрушительный ураган в США стал причиной появления символа пляжной Америки?
9 мая 2022
Человек мира. Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
Человек мира.Огурцы, мост-гигант и русская медь: как выглядят здания главного архитектора планеты
24 апреля 2022

Отреставрированные вертолеты разместили в парке для глэмпинга Pinewood недалеко от курортного города Скарборо. Ночь в отеле обойдется в 159 фунтов стерлингов (10,5 тысячи рублей), там хватит места для двух взрослых и трех детей. Пространство полностью изменили: на месте пилота появилась двуспальная кровать, а вдоль стен — шкафы, которые можно трансформировать в двухъярусные кровати. Окна обрамили деревом и провели отопление.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс и его деловой партнер аль-Валид ибн Талал приобрели в Италии дворец, построенный в 1650 году архитектором Джованни Лоренцо Бернини. В будущем объект захотели переделать в шестизвездочный отель Four Seasons.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Названы главные покупатели российских квартир в ипотеку среди иностранцев
В Турции оценили перспективы возвращения к антиковидным ограничениям
Инфекционист спрогнозировал будущее подварианта омикрона «кентавр» в России
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
В Москве упали цены на квартиры в новостройках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.