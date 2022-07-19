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Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения СНГ о разрешении хозяйственных споров

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина вышла из очередного соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Тарас Мельничук.

По его словам, парламентарии одобрили проект закона «О выходе из соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности». Мельничук объяснил, что соглашение предполагает возможность непосредственного сотрудничества между судами и другими государственными органами стран СНГ.

В Раде пояснили, что Украине следует выйти из соглашения, чтобы уменьшить договорно-правовые обязательства в рамках организации.

Ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что Украина вышла из таможенного соглашения СНГ. Парламентарий подчеркнул, что решение о выходе страны из таможенного соглашения поддержали 327 депутатов.

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Анастасия Заикина
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