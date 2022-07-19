В Индии арестовали российское судно с оружием по иску эстонской компании

Российское судно MV MAIA-I с оружием для Военно-морских сил Индии арестовали в порту Кочи по судебному ордеру. Об этом пишет Times of India.

Иск к владельцам сухогруза подала эстонская компания берегового обслуживания Bunker Partner OU. Согласно иску, они не заплатили около 24 тысяч долларов за заправку топливом. Суд штата Керала разрешил разгрузку экипажа во время ареста, поскольку к предмету иска содержимое судна отношения не имело.

На данный момент сухогруз находится под юрисдикцией Управления порта Кочи, а его статус указан как «пришвартован». Российский профсоюз моряков сообщил, что судно пока к ним не обращалось.

В начале июля 2022 года в Турции было задержано казахстанское грузовое судно «Жибек жолы», которое якобы перевозило украинское зерно под российским флагом. Власти Украины обратились к Турции с просьбой задержать и арестовать экипаж. После разбирательств, спустя семь дней судну разрешили покинуть турецкий порт.