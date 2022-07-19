Минобороны России заявило об изъятии ВСУ машин у населения Украины

Генерал Конашенков обвинил ВСУ в принудительной мобилизации и отъеме у украинцев машин

Вооруженные силы Украины проводят принудительную мобилизацию населения ряда населенных пунктов, а также изымают у украинцев машины. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, принудительная мобилизация и изъятие автомобилей проводятся для восполнения потерь в личном составе и технике.

Представитель Минобороны уточнил, что подобные инциденты происходят на соледарском направлении в городах Артемовск, Часов Яр, Соледар и Дзержинск.

Ранее в Великобритании рассказали о необычных методах призыва ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.