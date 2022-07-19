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Психолог назвала способы преодолеть стресс из-за вынужденной релокации

Психолог Болдина: стресс от релокации помогут преодолеть привычные ритуалы

Фото: Shutterstock

Стресс от переезда в другую страну помогут преодолеть привычные утренние ритуалы и дыхательные упражнения, уверена практикующий психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина. Действенные способы снизить стресс из-за вынужденной релокации она назвала эксклюзивно для «Ленты.ру».

«Даже долгожданный переезд — это большой стресс, с последствиями которого придется столкнуться, когда уляжется первая эйфория. А вынужденная релокация умножает этот стресс в несколько раз», — отметила психолог. По ее словам, справиться со стрессом в такой ситуации возможно с помощью нескольких простых рекомендаций.

В первую очередь Болдина дала совет вернуть хотя бы долю определенности в свою жизнь. «Вспомните свои ежедневные рутины: кофе у окна, зарядка, чтение книги, разговор с другом, все, что вам даст ощущение "я делаю это всегда"», — объяснила психолог. Так, три-четыре знакомых действия для человека настроят мозг на привычное состояние и помогут более трезво смотреть на предстоящие сложности, уверена она.

«Если вам некомфортно и тоскливо от того, что "тут все чужое" и "нет своего угла", то создайте свое собственное пространство», — рекомендовала психолог. Для этого необходимо ближе ознакомиться с местом, в котором теперь живет человек: можно выбрать «свое» кафе, чтобы заходить туда за кофе с утра, разработать «свой маршрут» до ближайшей станции метро или автобусной остановки. Болдина уверена: чем больше человек подстроит под себя пространство вокруг, тем меньше стресса будет испытывать.

Также она предложила бороться с тоской по родным и близким ежедневным общением с ними. «Договориться о звонках в одно и то же время по определенным дням. Можно отправлять старые добрые открытки и писать рукописные письма, это добавит ощущение тепла», — перечислила варианты психолог.

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Чтобы справиться с вынужденным одиночеством, она призвала создавать новые социальные связи. «В социальных сетях можно найти группы соотечественников или групповые языковые курсы. Изучение нового языка не только позволит познакомиться с новыми людьми и отвлечет от переживаний, но и поможет скорее адаптироваться», — поделилась лайфхаком Болдина.

В заключение психолог назвала универсальный способ преодолеть стресс — выполнить дыхательные упражнения. «Самая простая схема — вдохнуть на счет 1-2-3-4 и выдохнуть на счет 1-2-3-4-5-6. Вдыхать лучше через нос, а выдыхать через рот. 10-15 вдохов и выдохов по этой схеме быстро вернут вас в более спокойное состояние», — резюмировала она.

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Елена Матвиенко
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