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Медведев высказался о поставленных Россией целях на Украине

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия добьется поставленных целей на Украине

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Россия добьется всех поставленных целей специальной военной операции на Украине. Об этом высказался заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, в результате там будет мир на российских условиях, а не на условиях тех, «о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты».

Кроме того, добавил Медведев, «профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы». У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники, подчеркнул он.

Ранее зампред Совбеза заявил, что поставляемое на Украину оружие США уже расползается по рукам преступников по всему миру. Политик отметил, что Пентагон предсказуемо все отрицает, врет, а также путается в показаниях. Соединенные Штаты фактически становятся спонсорами международного терроризма, добавил он.

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Сергей Истомин
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