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Российские школьники украли вентили с теплосети и разлили 120 тонн нефти

В Башкирии два школьника задержаны за кражу вентилей, повлекшую разлив 120 тонн топлива

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калтасинском районе правоохранители задержали 14-летнего и 15-летнего школьников за кражу металла с теплового предприятия. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 11 июля в полицию обратился сотрудник теплосети и пожаловался на кражу вентилей от топливных баков, в результате которой произошла утечка 120 тонн нефти. Общая сумма ущерба предприятию составила 56 тысяч рублей.

Вскоре был обнаружен нелегальный пункт приема металла, куда воры сдали похищенное. С помощью записи с камер видеонаблюдения полицейские вышли на след двоих учеников 8 и 9 классов из села Краснохолмский. В отделе полиции, куда они были доставлены с родителями, подростки признали свою вину.

Как оказалось, подростки думали, что предприятие не охраняется, и решили заработать денег. Они взяли инструменты и надели маски, после чего открутили четыре вентиля и сдали похищенное за несколько сотен рублей. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Также к ответственности будет привлечен организатор пункта приема металлолома.

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Екатерина Власова
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