В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине

Глава Минобороны Германии Ламбрехт заявила о нехватке ресурсов для военной помощи Украине

У Германии заканчиваются ресурсы для военной помощи Украине. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает РИА Новостисо ссылкой на агентство DPA.

Министр указала на нехватку вооружений, которые можно было бы передать Украине. «Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — прим. «Ленты.ру») из бундесвера», — сказала она.