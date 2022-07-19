Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине

Глава Минобороны Германии Ламбрехт заявила о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

У Германии заканчиваются ресурсы для военной помощи Украине. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, передает РИА Новостисо ссылкой на агентство DPA.

Министр указала на нехватку вооружений, которые можно было бы передать Украине. «Мы не можем больше много отдать (техники и оружия. — прим. «Ленты.ру») из бундесвера», — сказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на голых ногах
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье
Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО
В Москве подешевела аренда одного типа квартир
В США признали невозможность победы Украины в противостоянии с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.