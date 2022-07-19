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Китай ответил на угрозы США по теме обхода антироссийских санкций

МИД КНР назвал неприемлемыми угрозы Вашингтона в адрес Пекина
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Угрозы Вашингтона в адрес Пекина по теме возможного обхода КНР антироссийских санкций являются неприемлемыми. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

«По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права», — сказал дипломат в ответ на слова главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, пригрозившего Китаю последствиями за помощь России.

Чжао Лицзянь назвал Вашингтон главным виновником украинского кризиса, способствующим эскалации конфликта. «США должны занять ответственную позицию, способствовать благополучному урегулированию кризисной ситуации на Украине, создать необходимые условия для мирных переговоров между сторонами, вовлеченными в этот конфликт», — заключил он.

Ранее Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление Москве вооружений дорого обойдутся китайской стороне. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Соединенные Штаты не видят, чтобы КНР была уличина «в каком-либо систематическом обходе» антироссийских санкций или предоставлении продукции военного назначения Москве.

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Анжелика Бережная
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