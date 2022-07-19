Гамбургеры, пицца и вода обошлись туристам в турецком кафе в 85 тысяч рублей

В ресторане Maca Kızı в Бодруме с туристов потребовали девять тысяч рублей за обслуживание

На популярном турецком курорте в Бодруме туристы пожаловались на большой счет в одном из ресторанов. Об этом сообщает издание Turizm gazetesi.

В публикации говорится, что гамбургеры, пицца и вода в заведении Maca Kızı обошлись путешественникам в 27 тысяч турецких лир (85 тысяч рублей). В частности, 3 тысячи лир (девять тысяч рублей) с туристов потребовали только за обслуживание. Отдыхающие поделились в соцсетях снимком счета, согласно которому один гамбургер стоит 395 лир (1,2 тысячи рублей), а пицца — 425 лир (1,3 тысячи рублей). При этом число присутствовавших за столом не уточняется.

Пользователи соцсетей отметили под публикацией, что в ресторане Maca Kızı путешественники обычно оставляют много денег. Туристы поделились снимками счетов на 56 тысяч лир (175 тысяч рублей) и 63 тысячи лир (197 тысяч рублей). При этом обслуживание в обоих случаях обошлось посетителям заведения в 7 тысяч турецких лир (22 тысячи рублей).

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