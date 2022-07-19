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Умер автор гигантских скульптур Клас Олденбург

В возрасте 93 лет умер скульптор Клас Олденбург

Фото: Vincent West / Reuters

Американский художник шведского происхождения Клас Олденбург ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Олденбург скончался 18 июля в своем доме на Манхэттене (Нью-Йорк, США). Причиной смерти стали осложнения после падения.

Олденбург родился в Стокгольме 28 января 1929 года. В 1936 году переехал в Чикаго вместе с родителями. После окончания Йельского университета, Клас начал работать репортером. По вечерам Олденбург посещал уроки рисования. В 1954 году художник окончил Институт искусств в Чикаго.

Олденбург прославился как автор гигантских скульптур в виде повседневных предметов: помады, бинокля, прищепки, иглы, фонарика, бейсбольной биты, гамбургера, мороженого, вишни и так далее. Его работы устанавливались на площадях и в садах больших городов. Первая выставка скульптора состоялась в 1959 году в Мемориальной церкви Джадсона в Гринвич-Виллидж. На ней были представлены абстрактные работы из бумаги, дерева и веревок — вещей, которые Олденбург нашел на улице.

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Дениза Мацаева
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