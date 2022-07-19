В США заявили об увеличении производства оружия втрое

Вице-президент Харрис заявила, что производство оружия в США утроилось за последние 20 лет

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что производство оружия в США увеличилось втрое за последние 20 лет. Такие данные привела политик в ходе встречи национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США, передает РИА Новости.

По словам Харрис, количество оружия в стране превышает число жителей. При этом угрожает оно в основном темнокожим.

«Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей», — заявила вице-президент. Харрис подчеркнула, что темнокожие американцы составляют 13 процентов населения Соединенных Штатов, однако являются жертвами разбойных нападений в 62 процентах случаев.

Ранее стало известно, что оборонные предприятия США и Израиля будут совместно развивать лазерное оружие. О соответствующих договоренностях заявил президент США Джо Байден. «Оборонные секторы США и Израиля будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных», — уточнил лидер США.