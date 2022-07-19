Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили об увеличении производства оружия втрое

Вице-президент Харрис заявила, что производство оружия в США утроилось за последние 20 лет

Фото: Chris Kleponis - Pool / CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что производство оружия в США увеличилось втрое за последние 20 лет. Такие данные привела политик в ходе встречи национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США, передает РИА Новости.

По словам Харрис, количество оружия в стране превышает число жителей. При этом угрожает оно в основном темнокожим.

«Сегодня у нас больше оружия в стране, чем людей», — заявила вице-президент. Харрис подчеркнула, что темнокожие американцы составляют 13 процентов населения Соединенных Штатов, однако являются жертвами разбойных нападений в 62 процентах случаев.

Ранее стало известно, что оборонные предприятия США и Израиля будут совместно развивать лазерное оружие. О соответствующих договоренностях заявил президент США Джо Байден. «Оборонные секторы США и Израиля будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных», — уточнил лидер США.

Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили Китаю последствиями за обход антироссийских санкций
Россия отвергла обвинения Запада в глобальном продовольственном кризисе
Европе предрекли «энергетический шторм»
Доктор Мясников оценил эффективность вакцинации против коронавируса
В Европарламенте раскрыли сроки введения седьмого пакета санкций против России
Фото 47-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в плавках восхитило фанатов
В США заявили об увеличении производства оружия втрое
Миллионы российских пенсионеров получат надбавку к пенсии
Человек погиб в результате стральбы в центре Парижа
США понадеялись на увеличение объемов добычи нефти Саудовской Аравией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.