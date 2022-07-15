Байден заявил, что США и Израиль договорились совместно развивать новое лазерное оружие

Оборонные предприятия США и Израиля будут совместно развивать лазерное оружие. О соответствующих договоренностях заявил президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Израиля Яиром Лапидом, пишет РИА Новости.

«Оборонные секторы США и Израиля будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных», — сообщил Байден.

Американский лидер начал свой первый визит на Ближний Восток в должности главы государства. В среду, 13 июля, его самолет приземлился в аэропорту Бен Гурион.

В мае компания Raytheon сообщила, что американская лазерная система успешно сбила несколько артиллерийских мин в ходе испытаний.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов доложил, что лазерное оружие, которое может поражать беспилотники, начало поступать в российские войска.

В апреле в Израиле успешно завершили серию испытаний лазерной системы противоракетной обороны Iron Beam. В ходе испытаний система сбивала беспилотники, мины и ракеты.

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