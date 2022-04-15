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Израиль испытал лазерное оружие

Израиль завершил серию испытаний лазерной системы ПРО Iron Beam

Компания Rafael совместно с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля успешно завершила серию испытаний лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Beam. В ходе испытаний лазерное оружие поражало беспилотники, мины и ракеты. Об этом сообщает Army Recognition.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал видео, демонстрирующее работу комплекса. На записи виден малоразмерный беспилотник, который поразили лазерным лучом. Он подчеркнул, что стоимость одного выстрела составит 3,5 доллара.

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Отмечается, что Iron Beam станет пятым элементом в эшелонированной системе противоракетной обороны (ПРО) Израиля. Лазер дополнит тактическую систему ПРО «Железный купол».

Систему Iron Beam впервые представили в 2014 году на выставке в Сингапуре. Дальность действия лазерной системы составляет семь километров. В основе Iron Beam лежит волоконный лазер, который уничтожает цели, облучая их в течение нескольких секунд.

В марте в США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. В ходе испытаний HELWS поразила два роя беспилотников.

Даниил Иринин
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