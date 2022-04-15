Израиль испытал лазерное оружие

Израиль завершил серию испытаний лазерной системы ПРО Iron Beam

Компания Rafael совместно с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля успешно завершила серию испытаний лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Beam. В ходе испытаний лазерное оружие поражало беспилотники, мины и ракеты. Об этом сообщает Army Recognition.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет опубликовал видео, демонстрирующее работу комплекса. На записи виден малоразмерный беспилотник, который поразили лазерным лучом. Он подчеркнул, что стоимость одного выстрела составит 3,5 доллара.

Отмечается, что Iron Beam станет пятым элементом в эшелонированной системе противоракетной обороны (ПРО) Израиля. Лазер дополнит тактическую систему ПРО «Железный купол».

Систему Iron Beam впервые представили в 2014 году на выставке в Сингапуре. Дальность действия лазерной системы составляет семь километров. В основе Iron Beam лежит волоконный лазер, который уничтожает цели, облучая их в течение нескольких секунд.

В марте в США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. В ходе испытаний HELWS поразила два роя беспилотников.