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Российские военные получат лазерное оружие

Вице-премьер Борисов заявил, что лазерное оружие начало поступать в российские войска
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Лазерное оружие, которое может поражать беспилотники, начало поступать в российские войска, первые образцы уже используются. Об этом вице-премьер Юрий Борисов сообщил в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия уже приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому поражению, прожигает его, чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора". Сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до пяти километров могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотники. Они уже начинают поступать [в армию], первые образцы уже используются», — заявил он.

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24 декабря 2021

В апреле в Израиле завершили серию испытаний лазерной системы противоракетной обороны (ПРО) Iron Beam. Лазерная пушка может поражать беспилотники, мины и ракеты.

Ранее в том же месяце в США испытали систему High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. HELWS поразила два роя беспилотников.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников.

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Даниил Иринин
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