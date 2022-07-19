Парламент Британии отказался от вотума недоверия правительству Джонсона

Парламент Британии не поддержал вынесение вотума недоверия правительству Джонсона

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Бориса Джонсона, подавшему в отставку 7 июля. Об этом пишет The Guardian.

Решение объявить вотум поддержали 238 парламентариев, 349 отказались от этого решения. Большинство мест в палате (358 из 650) контролирует Консервативная партия Великобритании, главой которой является Борис Джонсон.

Ранее экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак вновь набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра королевства. В четвертый тур, кроме Сунака, получившего 115 голосов, вышли замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82 голоса), глава МИД Лиз Трасс (71 голос) и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58 голосов). Четвертый тур намечен на вторник, 19 июля.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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