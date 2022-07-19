Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии

В Тамбове суд поддержал освобождение экс-авиадиспетчера из Сочи, осужденного за госизмену

Тамбовский областной суд поддержал решение об освобождении бывшего авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, осужденного на 12 лет лишения свободы за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено после рассмотрения апелляционного протеста прокуратуры, требовавшей отменить постановление Октябрьского районного суда, который в мае освободил фигуранта дела от отбытия наказания из-за болезни.

22 января Краснодарский краевой суд признал российского экс-авиадиспетчера виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Дело Парпулова слушалось судом с сентября 2015 года в закрытом режиме. Приговор был оставлен в силе.

Парпулов был арестован 4 марта 2014 года. По версии следствия, осужденный совершил госизмену в 2010 году, находясь на отдыхе в другой стране. На тот момент он занимал должность заместителя начальника службы движения черноморского (сочинского) центра филиала «Аэронавигация Юга» из состава Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. На тот момент он уже более двух лет находился на пенсии.

Свою вину Парпулов не признал, настаивая на том, что переданные им сведения были в открытом доступе в интернете.