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Осужденного за госизмену российского авиадиспетчера освободят из колонии

В Тамбове суд поддержал освобождение экс-авиадиспетчера из Сочи, осужденного за госизмену

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тамбовский областной суд поддержал решение об освобождении бывшего авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, осужденного на 12 лет лишения свободы за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено после рассмотрения апелляционного протеста прокуратуры, требовавшей отменить постановление Октябрьского районного суда, который в мае освободил фигуранта дела от отбытия наказания из-за болезни.

22 января Краснодарский краевой суд признал российского экс-авиадиспетчера виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Дело Парпулова слушалось судом с сентября 2015 года в закрытом режиме. Приговор был оставлен в силе.

Парпулов был арестован 4 марта 2014 года. По версии следствия, осужденный совершил госизмену в 2010 году, находясь на отдыхе в другой стране. На тот момент он занимал должность заместителя начальника службы движения черноморского (сочинского) центра филиала «Аэронавигация Юга» из состава Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. На тот момент он уже более двух лет находился на пенсии.

Свою вину Парпулов не признал, настаивая на том, что переданные им сведения были в открытом доступе в интернете.

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Любовь Ширижик
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